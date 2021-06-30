Врачи рассказали жителям Коми всю правду о вакцине от COVID-19

В Коми каждые сутки выявляют свыше 200 заболевших
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С начала недели Коми продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, к понедельнику медики выявили 210 новых случаев COVID-19. Ко вторнику, 29 июня, ещё у 205 человек подтвердили этот диагноз.
На сегодня, 30 июня, в Коми 218 новых случаев. Жизни пяти пациентов, увы, медики не смогли спасти.
Традиционно самой уязвимой группой перед лицом недуга являются пожилые люди. Но в интернете то и дело мелькают пугающие новости о «страшных прививках» и тяжёлых последствиях вакцинации. Так ли это на самом деле? Специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова ответили на самые животрепещущие вопросы о вакцинации от COVID-19, которые интересуют пожилых жителей Республики Коми.
Прививка для тех, кому за 60
- Сегодня существуют несколько вакцин от COVID-19. Какую из них вы посоветуете тем, кто старше 60 лет?
- Пожилым считается человек в возрасте от 60 до 75 лет. Эти пациенты могут привиться любой зарегистрированной на территории России вакциной.
- Стоит ли делать прививку долгожителям?
- Даже очень пожилой возраст — 75 лет и старше, наличие старческих синдромов, а также множественные хронические заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации. Но перед прививкой лучше проконсультироваться с врачом.
- И всё же в интернете многие пишут, что укол от ковида может усугубить течение хронического заболевания. Так ли это?
- Нет. Однако не стоит забывать, что вакцинацию следует проводить в период ремиссии хронического заболевания.
Онкология не помеха
- А как быть тем, кто страдает пожизненными недугами - онкологией или сахарным диабетом?
- Ещё раз отметим: эти заболевания у пожилых не являются противопоказанием к вакцинации.
- Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями лёгких?
- При любом хроническом заболевании в стадии ремиссии вакцинация разрешена.
- Расскажите о побочном действии, которое способна вызвать отечественная вакцина от коронавируса?
- Пожилые люди прививку переносят хорошо. В редких случаях на первые двое суток после вакцинации может возникнуть слабость, болезненное состояние, незначительное повышение температуры — до 38С, а также неприятные ощущения в области инъекции.
Цель: иммунитет
- Хорошо. Вакцинация пройдена. Когда у привитого человека возникает иммунитет?
- Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации. Поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и четырёх недель после введения второго компонента нужно не забывать о мерах личной защиты в общественных местах. Обязательно носите маску и соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра.
- Сколько продлится иммунитет после прививки?
- Сейчас этот вопрос изучается. Предположительно иммунитет может сохраняться от шести месяцев до двух лет.
Не забудьте про грипп!
- Нужно ли пожилым людям готовиться к вакцинации, дополнительно принимать какие-то препараты?
- Нет, в специальной подготовке нет необходимости.
- Ещё вопрос: стоит ли перед прививкой определять антитела у не болевших?
- Нет.
- Некоторые бабушки и дедушки страдают деменцией (приобретённое слабоумие). Им прописывают транквилизаторы, а это, как известно, сильнодействующие препарат. Можно ли прививать таких людей?
- Да.
- С прививкой от COVID-19 разобрались. Какие ещё прививки желательно делать пожилым людям?
- Наш совет: прививаться в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Сюда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции
Гериатр - специалист по лечению и профилактике возрастных заболеваний.
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