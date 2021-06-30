Врачи рассказали жителям Коми всю правду о вакцине от COVID-19

В Коми каждые сутки выявляют свыше 200 заболевших Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала недели Коми продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, к понедельнику медики выявили 210 новых случаев COVID-19. Ко вторнику, 29 июня, ещё у 205 человек подтвердили этот диагноз.

На сегодня, 30 июня, в Коми 218 новых случаев. Жизни пяти пациентов, увы, медики не смогли спасти.

Традиционно самой уязвимой группой перед лицом недуга являются пожилые люди. Но в интернете то и дело мелькают пугающие новости о «страшных прививках» и тяжёлых последствиях вакцинации. Так ли это на самом деле? Специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова ответили на самые животрепещущие вопросы о вакцинации от COVID-19, которые интересуют пожилых жителей Республики Коми.

Прививка для тех, кому за 60

- Сегодня существуют несколько вакцин от COVID-19. Какую из них вы посоветуете тем, кто старше 60 лет?

- Пожилым считается человек в возрасте от 60 до 75 лет. Эти пациенты могут привиться любой зарегистрированной на территории России вакциной.

- Стоит ли делать прививку долгожителям?

- Даже очень пожилой возраст — 75 лет и старше, наличие старческих синдромов, а также множественные хронические заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации. Но перед прививкой лучше проконсультироваться с врачом.

- И всё же в интернете многие пишут, что укол от ковида может усугубить течение хронического заболевания. Так ли это?

- Нет. Однако не стоит забывать, что вакцинацию следует проводить в период ремиссии хронического заболевания.

Онкология не помеха

- А как быть тем, кто страдает пожизненными недугами - онкологией или сахарным диабетом?

- Ещё раз отметим: эти заболевания у пожилых не являются противопоказанием к вакцинации.

- Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями лёгких?

- При любом хроническом заболевании в стадии ремиссии вакцинация разрешена.

- Расскажите о побочном действии, которое способна вызвать отечественная вакцина от коронавируса?

- Пожилые люди прививку переносят хорошо. В редких случаях на первые двое суток после вакцинации может возникнуть слабость, болезненное состояние, незначительное повышение температуры — до 38С, а также неприятные ощущения в области инъекции.

Цель: иммунитет

- Хорошо. Вакцинация пройдена. Когда у привитого человека возникает иммунитет?

- Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации. Поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и четырёх недель после введения второго компонента нужно не забывать о мерах личной защиты в общественных местах. Обязательно носите маску и соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Сколько продлится иммунитет после прививки?

- Сейчас этот вопрос изучается. Предположительно иммунитет может сохраняться от шести месяцев до двух лет.

Не забудьте про грипп!

- Нужно ли пожилым людям готовиться к вакцинации, дополнительно принимать какие-то препараты?

- Нет, в специальной подготовке нет необходимости.

- Ещё вопрос: стоит ли перед прививкой определять антитела у не болевших?

- Нет.

- Некоторые бабушки и дедушки страдают деменцией (приобретённое слабоумие). Им прописывают транквилизаторы, а это, как известно, сильнодействующие препарат. Можно ли прививать таких людей?

- Да.

- С прививкой от COVID-19 разобрались. Какие ещё прививки желательно делать пожилым людям?

- Наш совет: прививаться в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. Сюда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции

Гериатр - специалист по лечению и профилактике возрастных заболеваний.

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