В Коми за сутки умерло пять человек с коронавирусом

Пять жизней унес коронавирус в Коми за сутки. Фото: из архива "КП"

Каждый день новые данные статистики по распространению коронавируса пугают. Ситуация в Коми продолжает осложняться. По данным стопкоронавирус.рф 30 июня в республике зафиксировано 218 новых случаев заболевания, всего за время пандемии заразились 46 656 человек.

Пять новых летальных исхода за сутки, всего болезнь унесла уже 1012 жизней в Коми. Выздоровели за минувшие сутки 119 пациентов, всего успешно избавились от ковида 44 372 человека.

В Республике Коми продолжается массовая вакцинация. Чтобы убедить жителей делать прививки от коронавируса, во всех районах проводятся различные флешмобы, в которых участвуют и врачи, и пенсионеры, и чиновники, и местные знаменитости.

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