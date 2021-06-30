Ухтинское кладбище облюбовали медведи

Фото: Мариночка Бурзджене

В Ухте на кладбище в местечке Крохаль были замечены следы медведей. Ухтинка Марина Бурзджене выложила фотографии на стене информационного паблика "День" , на которых видны свежие следы косолапых.

Фото: Мариночка Бурзджене

Судя по снимкам, кладбище посещает не один медведь: видны большие следы и рядом с ними маленькие. Предположительно, медведица с медвежонком, что очень пугает местных жителей.

Фото: Мариночка Бурзджене

Охотник с 50-летним стажем Иван Попов рассказал "Комсомолке", почему косолапые облюбовали кладбище.

- Скорее всего, их привлекла еда, оставленная посетителями кладбища у могил усопших. То, что медведи пришли выкапывать трупы из свежих могил домысел. Сейчас не начало весны, они могут добыть себе пропитание и в естественной среде.

На одном фото, и правда, видны следы у тарелки, остановленной возле могилы.

Фото: Мариночка Бурзджене

Ранее, в начале мая медведь появлялся на Успенском кладбище в Ухте, он копошился между могил.

Также, 15 июня, был замечен медведь, шатающийся по улице Сидорова в Ухте. А в Княжпогостском районе мишка и вовсе, не боясь людей и машины, переходил через дорогу, заходил на спортивный стадион.

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