Ливни и грозы продолжают бушевать в Коми

Фото: Сергей Фомин

Ливни, грозы и порывистый ветер продолжают бушевать в Коми. 30 июня они пройдут по всей территории республики. За исключением Воркутинского района: здесь будет без осадков, ветер умеренный, обещают синоптики.

Ветер южный, 6-11 м/с, при грозе порывами 19-24 м/с.

В Сыктывкаре 30 июня днем +28...+30°С. В Воркуте днем будет до +20, в Ухте, Троицко-Печорске, Объячево до +30°С, на остальной территории Коми +22...+24°С, сообщает Коми ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра ожидается аналогичная погода Но уже в субботу возможно ослабление осадков.

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