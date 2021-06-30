Добро пожаловать в автодом: в Коми открылись передвижные салоны связи

Фото: МегаФон

Жители отдаленных населенных пунктов России смогут получить необходимые телеком-услуги. В этом поможет новый формат экспериментальных мобильных магазинов МегаФона. В планах компании – запуск нескольких десятков таких точек в разных регионах страны.

Оператор активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах, в том числе и в Республике Коми. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но не везде поблизости есть собственные офисы. Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Передвижные салоны также позволяют измерить покупательский спрос в отдаленных локациях. Далее по результатам пилотов будет принято обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона, добавляет эксперт.

Фото: МегаФон

В магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина. Здесь же можно получить консультацию специалиста, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Площадь мобильного магазина – 10 кв. метров. Автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тыс. человек. Магазин пользуется популярностью у местных жителей и туристов, количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами сим-карт в традиционной рознице. Наиболее востребованы у клиентов сим-карты, аксессуары и смартфоны.