Ухта догоняет Сыктывкар по числу зараженных коронавирусом

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По Роспотребнадзора по Коми на 30 июня, наибольший прирост за сутки заболевших коронавирусом показали Сыктывкаре (67) и Ухта (52). Это больше трети от всех вновь инфицированных за сутки в Коми, где на 30 июня было зарегистрировано 218 случаев COVID-19.

Ухудшается и ситуация в сельских районах Коми. В числе лидеров этого антирейтинга Корткеросский район (19), Усть-Куломский (13), в Усть-Вымском и Сосногорском районах по 12 заболевших.

Напомним, ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что в республике циркулируют в основном «очень злокачественные) британский и индийский штаммы. Поэтому растет не только число инфицированных, но и случаев с тяжелой формой, когда человека приходится госпитализировать.

«Такими темпами у нас скоро никаких коек не хватит», - посетовал глава республики.

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