В Ухте приостановлена вакцинация от коронавируса

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С 30 июня в Ухте приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса. Закончился препарат. Соответствующее объявление опубликовано на официальной странице ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника». Поступление вакцины ожидается в ближайшее время, уточняют в нем.

Напомним, Ухта сегодня, 30 июня вышла в лидеры коронавирусного антирейтинга по числу заболевших. За сутки здесь заразились 52 человека. Для сравнения, на первом месте на сегодняшний день Сыктывкар с показателем 67 новых случаев. При этом столица Коми в разы больше Ухты по численности населения.

На 29 июня прививку от коронавируса в Ухте сделали 26,43 процентов горожан, сообщает БНК со ссылкой на Минздрав Коми.

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