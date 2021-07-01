Жара в Коми отступает вместе с ливнями и грозами

Фото: Марина Залесская

Дожди и грозы в Коми перешли в ночную фазу. Днем 1 июля в Коми, синоптики обещают, что дело ограничится небольшим дождем местами.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Теплее всего 1 июля будет в Объячево и Троицко-Печорске: до +27. В Сыктывкаре днем +23...+25°С. В Воркуте днем будет до +20, в Ухте и Вуктыле до +23°С, на остальной территории Коми +18...+20°С, сообщает Коми ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, уже к воскресенью ливни и грозы должны прекратиться.

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