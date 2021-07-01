«Вы были лучшими, мир вас не забудет»: в Коми скорбят по трагически погибшим мальчишкам

Мальчики остались без присмотра на Печорском водохранилище. Фото: соцсети.

В Коми снова наступил черный день для родителей и родственников одной семьи. Вчера, 30 июня, на Печорском водохранилище утонули два мальчика-подростка. По трагической случайности мальчики оказались двоюродными братьями. «Комсомолка» узнала личности так невозможно рано ушедших мальчишек.

В Коми лето в этом году жаркое. Люди, а особенно дети и подростки, толпами бегут на речки и несанкционированные пляжи, даже не думая и не подозревая, как водоёмы могут представлять смертельную опасность. С начала лета в республике утонули уже ЧЕТЫРЕ ребёнка!

Страшная трагедия случилась и вчера. Четверо мальчишек 10-12 лет, друзья-товарищи, пошли искупаться на Печорское водохранилище. Пошли сами, совершенно без присмотра взрослых.

А потом вдруг случилось нечто ужасное. Владислав Владимиров и Костя Кузнецов 2008 и 2009 годов рождения вдруг попали на глубину и уже не смогли вынырнуть. Мальчики утонули. В один миг. Их тела уже нашли.

Смерть подростков стала ужасным ударом для родных и близких мальчиков. Друзья и одноклассники дружно выражают соболезнования в социальных сетях.

- Как жалко вас, ребята, что вы так рано ушли нам будет вас не хватать мы всегда будем вас помнить. Любим. Помним. Скорбим,.. - пишет на своей страничке в соцсетях София Р.

- Влад и Костя пацаны я вас не забуду вы были лучшие до этого дня я помню как мы догоны играли было весело но а когда вас нету мне очень грустно прощайте пацаны мир вас не забудет 30.06.2021 я запомню эту дату земля вам пухом. Помним любим скорбим, - горюет Андрей Базукин (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.).

Другие ребята не скупятся на эмоции и говорят о Владе и Косте только добрые и тёплые слова о том, что мальчики были прекрасными друзьями и товарищами.

Сейчас по факту гибели СУ СК по Коми проводится процессуальная проверка. У правоохранителей множество вопросов к родителям мальчишек. Возможно, против них будет возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

Семья погибших мальчишек объявила сбор на организацию похорон, дата которых будет известна чуть позже. Кто хочет поддержать родных в столь печальные дни, может помочь финансово. Номер карты 5484280010325902 (Юлия Александровна Карасёва, сбербанк, сестра погибших). Карта привязана к номеру телефона 89121566873.

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