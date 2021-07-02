Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 12:10

В одном из городов Коми уже пятый год пытаются избавиться от бесхозных машин

Как увозят брошенную технику, смотрите здесь
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скрин видео акции "Стоп-хлам"

Фото: скрин видео акции "Стоп-хлам"

В Воркуте уже пятый год проводится расчистка города от брошенной техники. Уже в рамках акции «Стоп-хлам» вывезли 36 бесхозных автомобилей. Начиная с мая, после завершения уборки зимнего снега, стартует уборка автохлама.

Заявки отправляются, в основном, местными жителями. На вывоз битых и бесхозных машин из дворов Воркуты и окрестных поселков в этом году поступило 90 заявок. Из них проверили 75 заявок.

В 19 случаях автомобили признаков заброшенности не имели, еще 17 машин специалисты просто не нашли. Судьба еще трех машин пока решается. 36 единиц техники МБУ "Специализированное дорожное управление" вывезло на спецстоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре предприятия задолжали за вывоз мусора 25 миллионов (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ