Жителей Коми сегодня порадует великолепное нежаркое солнце

Лето, ах, лето! Громче пой! Фото: Марина Лобанцева.

Лето нынче радует. Как и синоптики. Они обещают великолепную погоду в ближайшие дни. Рассказываем про погоду на 3 июля в Республике Коми.

В Республике Коми ожидается переменная облачность. Это хорошее подспорье для фотографов и их моделей, так как будет удачный свет для съемок. Ловите момент!

В северных районах республики - преимущественно без осадков, в южных районах - местами небольшой кратковременный дождь, днём на крайнем юго-востоке гроза. Не забудьте зонтики, друзья!

Ветер северный 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, держитесь!

Температура в северных районах ночью +7...+12, местами +1...+6, днём +16...+21, на крайнем северо-востоке +11...+16, в южных районах ночью +10...+15, днем +19...+24°С. Великолепно!

КСТАТИ

В Сыктывкаре 3 июля, в субботу, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер С 6-11 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +21...+23°С.

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