Шесть новых смертей от коронавируса зафиксировали за сутки в Коми

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Коми продолжает накаляться. По данным федерального оперативного штаба на 2 июля, в Коми зафиксировано 229 новых случаев ковида. Всего за время пандемии заразились 47 115 человек.

Шесть новых смертей от коронавируса зафиксировали за сутки, всего скончалось уже 1 021человек.

За сутки в Коми выздоровели 127 пациентов, всего в республике переболели и излечились 44 605 человек.

Сейчас в регионе развернуто 2 220 коек для больных коронавирусом. Месяц назад их было 450. Занято уже 1 700 из них, сообщил глава Коми в видеообращении накануне, 1 июля..

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