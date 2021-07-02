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Здоровье2 июля 2021 11:00

Шесть новых смертей от коронавируса зафиксировали за сутки в Коми

Ситуация с коронавирусом в Коми накаляется
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Коми продолжает накаляться. По данным федерального оперативного штаба на 2 июля, в Коми зафиксировано 229 новых случаев ковида. Всего за время пандемии заразились 47 115 человек.

Шесть новых смертей от коронавируса зафиксировали за сутки, всего скончалось уже 1 021человек.

За сутки в Коми выздоровели 127 пациентов, всего в республике переболели и излечились 44 605 человек.

Сейчас в регионе развернуто 2 220 коек для больных коронавирусом. Месяц назад их было 450. Занято уже 1 700 из них, сообщил глава Коми в видеообращении накануне, 1 июля..

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