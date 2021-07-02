Назвали самые зараженные коронавирусом территории Коми

Фото: архив КП

По данным Роспотребнадзора по РК на 2 июля, самый значительный прирост заболевших коронавирусом за сутки в Сыктывкаре – 70 случаев. Ухта прочно обосновалась на втором месте – 53 случая. На третьем месте со значительным отрывом Корткеросский район – 22 случая заражения за сутки.

Тенденция распространения коронавируса в сельских районах Коми сохраняется: в Усть-Вымском за сутки выявлено 13 инфицированных, в Сосногорском – 12, в Усть-Куломском – 11.

Сегодня в Коми был установлен очередной рекорд по числу зафиксированных за сутки новых случаев коронавируса — 229 человек.

Всего в Коми под медицинским наблюдением сейчас находятся 3359 человек.

80 человек сняты с медучета: у них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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