Беременных женщин Коми заверили, что вакцина от коронавируса безвредна

Кормящим матерям вакцина «Спутник V» противопоказана. Фото: pexels.com

Если ожидаемая польза для матери превышает риск для будущего ребёнка, вакцину «Спутник V» можно применять, сообщили в группе Стоп.коронавирус.рф.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства», - указано в обновленной инструкции к препарату. Положительные результаты исследования подтвердили безопасность вакцины, противопоказания для вакцинации беременных снимаются. «Таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией», — подчеркнул министр здравоохранения. Важно: клинические данные применение вакцины «Спутник V» во время грудного пока отсутствуют, кормящим матерям прививка противопоказана.

Записаться на прививку можно по ссылке на портале Госуслуги.

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