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Здоровье3 июля 2021 18:20

Роспотребнадзор назвал самые зараженные коронавирусом муниципалитеты в Коми

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Под медицинским наблюдением продолжают находится 3410 человек.

Под медицинским наблюдением продолжают находится 3410 человек.

Фото: Нина ЮШКОВА

В Управление Роспотребнадзора Коми рассказали, в Сыктывкаре за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 74 человек - это наибольший прирост по республике.

50 новых случаев за сутки выявлено в Ухте, в Корткеросском районе – 24, Сосногорском – 17, Усть-Вымском – 15.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, также под медицинским наблюдением продолжают находится 3410 человек.

17 человек снято с медучёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока, т.к. коронавирус не подтвердился.

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