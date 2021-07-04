В воскресенье в Коми будет тепло и сухо

Фото: Евдокия Пыстина

Как и обещали синоптики, к воскресенью, 4 июля, грозы и ливни ушли из Коми. Сегодня на территории республики переменная облачность без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с, местами возможны порывы 12-14 м/с. По ночам стало существенно холоднее: +7...+12, при прояснении +1...+6.

Днем в Сыктывкаре и Объячево будет +18...+20°С, в Воркуте до.+15°С, в Усинске и Инте +14...+16°С. В остальных районах градусники покажут +16...+18°С, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за аномальной жары побит 100-летний температурный рекорд (подробности)