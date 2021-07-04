Глава РК рассказал о производстве медкислорода в Коми и десанте врачей из Минобороны

Обязательной вакцинации подлежат 93.443 человека. Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера глава Коми Владимир Уйба выступил с видеообращением к жителям республики, в котором рассказал, что дети стали чаще заболевать коронавирусной инфекцией.

Детей стали госпитализировать

Глава региона подчеркнул, что дети стали болеть чаще, и не всегда болезнь протекает в лёгкой форме.ак

- Более 93 тысяч непривитых, даёт нам новый всплеск новых заражённых больных. Мы наращиваем количество коек под ковидных больных 2363, из них занято 1706,в том числе 52 занято детьми! До этого времени никогда не было столько больных детей. Из всех заболевших – более 860 кислородозависимые, - говорится в видеообращение.

Необходим кислород

Владимир Уйба добавил, что в сутки необходимо 20 тонн кислорода, республика получает 16 тонн. В течение выходных регион обеспечен медицинским кислородом. Для системного решения проблемы правительство региона совместно с Министерством экономики и промышленности, а также Минздравом готовы закупить завод с линией по производству медицинского кислорода.

В ближайшие дни в Сыктывкаре этот модульный завод появится, мощность в 1,5 тыс. литров медицинского кислорода закроет плановую потребность в веществе для реанимационных служб.

Нужны врачи

Количество медперсонала, работающего в красной зоне и амбулаторном звене с ковидными пациентами –1862 человека, их катастрофически не хватает, подчеркнул в своём выступлении глава региона.

Чтобы поддержать Коми, Минобороны России выделили медицинский отряд. Сегодня прибудет 47 специалистов на помощь медикам. Их отправят в Сыктывкар и Ухту, где находятся основные очаги коронавируса.

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