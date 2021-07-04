В Коми зафиксировано семь новых смертей от коронавирса

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Федеральный оперштаб обнародовал свежие данные о жертвах коронавируса. По ситуации на 4 июля в Коми зафиксировано 260 подтвержденных случаев COVID-19. Всего в республике 47 610 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от коронавирусной инфекции всего с начала пандемии 1 035 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки.

Вылечились от ковида 44 827 человек (за сутки выздоровели 109 пациентов).

Ситуация в Республике Коми накалена уже до предела. Напуганные растущими день ото дня цифрами заболевших и умерших жители устремились на вакцинацию. По словам главы РК, в день прививается до трех тысяч жителей.

В трех городах Коми ее даже пришлось приостановить: закончилась вакцина в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

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