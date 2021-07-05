В Коми от коронавируса скончались пять человек за последние сутки

Опасная инфекция подбирается к новым жертвам. Фото: Нина ЮШКОВА

В России обнародовали свежие данные о жертвах коронавируса. По ситуации на 5 июля в Коми зафиксировано 251 подтвержденный случай COVID-19. Всего в республике 47 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Скончались от коронавирусной инфекции всего с начала пандемии 1 040 пациентов, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Вылечились от ковида 44 920 человек (за сутки выздоровели 93 пациента).

Ситуация в Республике Коми накалена уже до предела. Напуганные растущими день ото дня цифрами заболевших и умерших жители устремились на вакцинацию. По словам главы РК, в день прививается до трех тысяч жителей.

В трех городах Коми ее даже пришлось приостановить: закончилась вакцина в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная вакцинация против ковида коснется 93 443 жителей Коми (подробности)