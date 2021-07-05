Зампред правительства Коми Ирина Бахтина покидает пост и уезжает из региона

Ирина Бахтина. Фото: rkomi.ru.

Зампред правительства Коми Ирина Бахтина оставляет должность и уезжает из Республики Коми. Прошение об отставке принял глава Коми Владимир Уйба.

Напомним, глава региона 5 ноября 2020 года подписал распоряжение о назначении заместителя председателя правительства региона. Должность заняла Ирина Бахтина. Она курировала инновационный блок, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Уход с должности связан с семейными обстоятельствами и переездом всей семьи зампредседателя правительства в другой регион России. Крайнюю рабочую неделю (с 7 по 14 июля 2021) Ирина Бахтина проведёт в отпуске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министром может стать завсегдатай новостей светской хроники Игорь Булатов, а первым вице-премьером - занимающая ключевой пост в компании «Юнилевер Русь» Ирина Бахтина (подробности)