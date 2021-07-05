Антициклон из Скандинавии принес в Коми комфортную летнюю погоду

Фото: Марина Залесская

Благодаря антициклону из Скандинавии в Коми установилась комфортная летняя погода, Синоптик прогнозируют, что дождей на этой неделе практически не будет, а температурный фон будет постепенно повышаться.

Сегодня, 5 июля, на территории Коми ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с, южных районах 3-8 м/с.

Днем в Сыктывкаре и Объячево будет +22...+24°С, в Воркуте до +17°С, в Усинске и Печоре до +21°С. В остальных районах Коми воздух прогреется +18...+20°С, сообщает Коми ЦГМС.

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