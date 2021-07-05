В Коми возобновилась вакцинация от COVID-19

Вакцину получат тысячи жителей Коми. Фото: из архива "КП"

В Коми наконец-то возобновилась вакцинация от COVID-19. По информации министерства здравоохранения Коми, на минувших выходных в регион поступило еще 7200 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник-V).

Как подчёркивают в минздраве, всю партию уже распределили между пунктами вакцинации в муниципалитеты республики. На этой неделе в республике ожидают еще несколько поставок вакцины от коронавируса. Поэтому переживать о том, что вакцинация снова приостановится, вряд ли приходится, сообщает "Комиинформ".

Напомним, неделю назад в Коми закончилась вакцина от COVID-19. Любопытно, что вакцина закончилась там, где прививочный процесс идет достаточно вялотекуще (Сыктывкар, Ухта, Усинск). В лидерах по вакцинации Ижемский район. А в среднем по Коми уровень не превышает 15% от плана. Привить в обязательном порядке в Коми планируют почти 94 тысячи человек. В ближайшие дня в регион должно поступить более 28 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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