Россиян, в том числе и жителей Коми, отпустили из «коронавирусного» плена на Кубе

Фото: скрин с видеообращения

Злополучная история кубинского заточения, кажется, завершилась. Российские туристы, в том числе из Коми, прибыли на Остров свободы и уже половину срока провели в карантине, так как ПЦР-тесты у ВСЕХ показали положительный результат! Но ура, сегодня ночью пришли результаты крайних тестов, они оказались отрицательными!

Фото: личный архив Екатерины Тюленевой

- Мы на свободе! Шесть дней кубинского плена закончились! Но каким трудом! Мы сутки ждали тестов! И…. Их потеряли!!! После очередных обращений нам провели экспресс-тесты, хотя до этого уверяли, что их не делают! И результат - все мы отрицательные! Но это было понятно изначально! Бред закончился! Ура! – опубликовала у себя на стене сыктывкарка Екатерина Тюленева, оказавшаяся в коронавирусном заточении на Кубе.

Напомним, 30 июня российских туристов на Кубе, прибывших рейсом компании «Пегас» Москва – Варадеро, поместили на жёсткий карантин – оказалось, что по прилёту у туристов подтвердился положительный COVID-19. Хотя дома, ещё перед вылетом, все тесты были отрицательными! 3 июля российские туристы записали видеообращение к консульству России на Кубе, а также искренне предупредили россиян о вероятности подобного исхода путешествия.

Екатерина Тюленева сообщила «Комсомолке», что туристы уже с ночи на свободе и, наконец, смогут приступить к отдыху на Кубе.

- Сколько точно людей на свободе – я не знаю. В нашем ковидарии находились около 20 семей (от двух до четырех человек). Точной цифры сказать не могу. Сперва была одних выпустили, потом других. Также завозили новых туристов. Мы, наконец, смогли вздохнуть с облегчением, - рассказала Екатерина Тюленева.

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