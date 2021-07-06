Жители Сыктывкара и Выльгорта почти двое суток останутся без водоснабжения

Жители столицы Коми двое суток будут мыться в тазиках. Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре и Выльгорте Сыктывдинского района Коми на сутки отключат воду. Причем и холодную, и горячую. Общегородская остановка подачи воды связаны с ремонтом водопровода и насосных станций Сыктывкарского водоканала. Об этом сообщает мэрия столицы Коми.

Из-за отсутствия холодной воды, не будет и горячей. Дело в том, что котельные водоканала для производства горячей воды используют холодную.

- В период, с 8.00 часов 7 июля до 8.00 часов 8 июля, горячее водоснабжение всех потребителей Сыктывкарских тепловых сетей будет отключено, - говорится в сообщении администрации Сыктывкара.

Из-за отключения воды 7 и 8 июля в городе не будут работать детские сады, детские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений.

После включения ресурсов теплоэнергетикам понадобится несколько часов, чтобы восстановить гидравлический и температурный режимы. Полностью настроить подачу воды планируется к 8 вечера 8 июля.

Есть и хорошие новости. Сыктывкарский микрорайон «Орбита» от улицы Печорской, Верхний и Нижний Чов будут обеспечены холодной водой с пониженным давлением. Просим всех горожан запастись холодной водой заранее.

КСТАТИ

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, подвоз воды будет организован 7 июля.

В Сыктывкаре:

1) Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.- с 9.00 до 21.00 ч.

2) Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоянка) - с 9.00 до 21.00 ч.

3) ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной дорожке) с 9.00 до 21.00 ч.

4) ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом - с 9.00 до 21.00 ч.

5) ул.Свободы, 25 – («Центр занятости населения города») – с 9.00 до 21.00 ч.

6) Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином «Автолюбитель») - с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00 ч.

7) ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) - с 12.00 до 18.00 ч.

8) ул.Ручейная, 35 - около водоразборной колонки – с 9.00 до 11.00 ч., с 13.00 до 15.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

9) ул.Панева, 10 – с 11.00 до 12.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

10) ул.65 лет Победы, 14/1 (магазин «Магнит», стоянка) - 09.00 до 21.00 ч.

В Выльгорте:

1) Центральная площадь – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

2) ул.Советская, д.70 - с 14.00 до 16.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

3) ул.Ольги Мальцевой, д. 80 – с 9.00 до 14.00 ч., с 16.00 до 18.00 ч.

4) ул.Тимирязева, д. 36 – с 14.00 до 16.00 ч., с 18.00 до 21.00 ч.

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