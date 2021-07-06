В Коми зафиксировали семь смертей от коронавируса за сутки

Фото: архив КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный оперштаб обнародовал свежие данные о жертвах коронавируса. По ситуации на 6 июля в Коми зафиксировано 265 подтвержденных случаев COVID-19. Всего в республике 48 126 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от коронавирусной инфекции всего с начала пандемии 1 047 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Вылечились от ковида 45 051 человек (за сутки выздоровели 131 пациент).

Кстати, ситуация в Республике Коми накалена уже до предела. Напуганные растущими день ото дня цифрами заболевших и умерших жители устремились на вакцинацию. По словам главы РК, в день прививается до трех тысяч жителей.

Напомним, что Ижемский район Коми является лидером в прививочной кампании против коронавируса. В муниципалитете сделали прививку порядка 70% населения. Такой показатель является рекордным среди районов республики.

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