В Коми почти 150 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

Наибольший прирост инфицированных COVID-19 за сутки отмечен в Сыктывкаре – 93 случая. Фото: "КП" Архив

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми сообщило, какая эпидемиологическая обстановка на сегодня в Коми.

На сегодняшний день выздоровело всего 45051 человек, за сутки 131 человек.

Однако число заболевших выросло – ПЦР-тестированием выявлено 48126 (+265 за прошедшие сутки) случаев заболевания COVID-19.

Наибольший прирост за сутки отмечен в Сыктывкаре – 93 случая. В Ухте выявили 38 заболевших коронавирусом. В Корткеросском районе – 22, Усть-Вымском – 18, Усть-Куломском – 16, Усинске – 15. Всего под медицинским наблюдением находятся 3617 человек, всем инфицированным оказывается медпомощь, они находятся под наблюдением врачей.

За сутки с медучёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока снято 384 человека, врачи не подтвердили в отношении них коронавирусной инфекции.

За сутки от COVID-19 умерли 7 человек, всего за период пандемии скончались 1047 пациентов.

По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, на сегодня в республике против COVID–19 привились 145 423 человека.

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