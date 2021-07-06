Зоозащитники Коми не согласны с приговором по делу жестокого убийства добермана

Фото: приют "Друг"

Волонтёры приюта «Друг», неравнодушные сыктывкарцы яростно не согласны с решением мирового судьи по «Делу добермана» и считают приговор, вынесенный живодёру, слишком мягким. Недавно мужчине суд дал 200 часов обязательных исправительных работ за жестокое преступление - фигурант до смерти избил привязанную к дереву собаку.

Напомним, в начале апреля местные жители нашли окровавленную собаку, привязанную к дереву. Живодёра нашли практически сразу же, как только волонтёры опубликовали страшные фото в Сети.

Мучителем добермана оказался 42-летний сыктывкарец. Он рассказал, что убил собаку своей сожительницы из-за агрессивного поведения. По его словам, животное неоднократно кусало его, свою хозяйку и бросался на прохожих.

Фото: приют "Друг"

Говорили о смерти добермана не только в республике, об этом страшном убийстве написал даже в своё инстаграме Владимир Бурматов, депутат Государственнои Думы РФ, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна».

Фото: инстаграм Владимира Бурматова

Убийство животного потрясло даже бывалых следователей. Сначала пьяный сыктывкарец забил добермана молотком по голове, затем бездыханное тело собаки привязал поводком к столбу дерева. Под конец издевательств мужчина уже отпинал мертвое животное ногами...

Зоозащитники, честно говоря, ожидали более строгого приговора: сыктывкарцы не могут поверить, что бессердечное преступление оценивается всего в 200 часов исправительных работ, они планируют добиваться ужесточения наказания.

Консультант ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Конечно, 200 часов исправительных работ за жестокое убийство животного – это мягкое наказание. Истец вправе подать апелляцию и обжаловать данное решение суда. Как показывает практика, за убийство животных очень редко даётся реальный срок.

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