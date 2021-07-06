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Общество6 июля 2021 6:30

Скандинавский антициклон продолжает баловать жителей Коми

Прогноз погоды в Коми на 6 июля
Источник:kp.ru
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Фото: Сергей Терентьев

Фото: Сергей Терентьев

Скандинавский антициклон продолжает баловать жителей Коми прекрасной летней погодой, Как и обещали синоптик, грозы и ливни ушли из региона, а температура повышается с каждым днем.

6 июля на территории Коми ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с, в северных районах северо-западный, З 5-10 м/с.

Днем в Сыктывкаре и Объячево будет +25...+27°С, в Воркуте до +19°С, в Ухте и Усть-Цильме до +26С. В остальных районах Коми днем будет +22...+24°С, сообщает Коми ЦГМС.

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