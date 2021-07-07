В Коми в День семьи, любви и верности 8 июля не будут продавать алкоголь

Проведём праздник трезво, с компотиком! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Коми 8 июля не будут продавать алкоголь. Так гласит закон. Подробнее расскажет "Комсомолка".

У любителей пузырьков, пенного и крепкого есть один день, чтобы сделать запасы. Так как в соответствии с законом Республики Коми от 03.07.2012 г. №60-РЗ "Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми" не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День семьи, любви и верности (8 июля) на территории республики.

Запрет действует на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в течение всего дня.

Кроме того, с 23 июля запрещена розничная продажа алкогольной продукции в ночное время (с 22 часов до 8 часов) в жилых домах и нестационарных торговых объектах.

КСТАТИ

Ограничение не относится к предприятиям общественного питания – ресторанам, барам и кафе.

Что грозит нарушителям?

За нарушение закона предусмотрен штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – для предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли будет купить алкоголь в День семьи, любви и верности (подробности)