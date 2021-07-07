Почти 200 детей госпитализировали с COVID-19 в Коми

По сравнению с маем значительно выросло число заболевших коронавирусом детей. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Глава Коми Владимир Уйба в своём последнем видеообращении сообщил, что пока в республике сохраняется плохая динамика по заболеваемости детей коронавирусной инфекцией.

- За май ковидом заразились 997 детей, было госпитализировано 80 человек. В июне цифры выросли – 2100 детей заболели, 186 из них попали в стационар, - сообщил глава региона.

Он предостерёг родителей, чтобы те не поддавались мифу, мол, дети не болеют коронавирусом. Дети не только болеют COVID-19, но и нередко достаточно тяжело переносят этот недуг.

Что после?

Также руководитель региона отметил, что педиатры стали бить тревогу: у детей, переболевших новой инфекцией, отмечается высокий процент постковидных осложнений. В первую очередь – миокардиты (поражение сердечной мышцы).

На данный момент вакцинация детей не производится.

- Чаще всего дети заболевают, заражаясь от взрослых. Новый Южно-Африканский штамм поражает в основном детей и молодых людей. Уменьшить риск заражения ребёнка можно, для этого нужно вакцинироваться родителям, - подчеркнул Владимир Уйба.

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