В Коми от коронавируса скончались пять пациентов за последние сутки

Коронавирус снова бьёт рекорды. Фото: Нина ЮШКОВА

Коми бьёт рекорды по количеству заболевших коронавирусом за последние сутки. Федеральный оперштаб обнародовал свежие данные. На 7 июля в регионе зафиксировано 273 подтверждённых случая COVID-19. Всего в республике 48 399 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от коронавирусной инфекции всего с начала пандемии 1 052 пациента, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Вылечились от ковида 45 174 человека (за сутки выздоровели 123 пациента).

Между тем, ситуация в Республике Коми накалена уже до предела. Напуганные растущими день ото дня цифрами заболевших и умерших жители устремились на вакцинацию. По словам главы РК, в день прививается до трёх тысяч жителей.

Кстати, Ижемский район Коми является лидером в прививочной кампании против коронавируса. В муниципалитете сделали прививку порядка 70% населения. Такой показатель является рекордным среди районов республики.

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