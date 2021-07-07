Село в Коми может остаться без единственной амбулатории

Фото: Общероссийский народный фронт в Республике Коми

Селе Богородск Корткеросского района. Местные жители опасаются, что в один прекрасный день крыша местной амбулатории может обрушится. Зданию ФАПа 95 лет.

Почему течь?

Здании 1926 года постройки до сих пор отапливается дровами. Удобства для пациентов и сотрудников амбулатории тоже подстать возрасту здания: туалет с выгребной ямой расположены в неотапливаемом помещении.

Это обстоятельство давно возмущает селян. В итоге они обратились к общественникам, которые и придали ситуацию в Богородске огласке.

Фото: Общероссийский народный фронт в Республике Коми

Во время дождей вода через крышу просачивается внутрь помещения. Чтобы спастись от потопа в ход идёт всё: ведра, тазы, - любая тара. Вода сочится по стенам. попадает электропроводку, что создает опасность моментального возгорания ветхого деревянного здания.

Фото: Общероссийский народный фронт в Республике Коми

- Весной во время таяния снега и льда вместе с ними сходит, ломается шифер с крыши. Когда идет дождь, с потолка и по стенам коридора капает вода. Стены, проводка и пол сильно намокают. После каждого дождя набираются полные ведра и тазы. Нам очень неудобно перед пациентами за такую ситуацию – им приходится аккуратно обходить тазики с водой, чтобы не подскользнуться на мокром полу и не получить травму, - сказала уборщица Ольга Никифорова.

Фото: Общероссийский народный фронт в Республике Коми

Как в Венеции

В ожидании приема пациенты занимают свободные от протечки островки сухого пола в коридорах врачебной амбулатории.

Пациентов также возмущает, что коридоры лечебницы до сих пор не оснащены дезинфицирующими бактерицидными лампами.

Главный врач Корткеросской центральной районной больницы Алексей Чуркин пообещал, что в течение лета работы по ремонту крыши будут проведены.

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