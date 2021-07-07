Глава Коми рассказал чем COVID-19 опасен беременным

В Коми стали чаще болеть женщины на больших сроках беременности: Владимир Уйба. Фото: pexels.com

В Коми стали чаще болеть женщины на больших сроках беременности: заявил глава региона Владимир Уйба.

- За после время четверо рожениц сразу после рождения детей были переведены в инфекционную больницу для лечения коронавирусной инфекции. Новорожденных отлучили от мам на время их лечения, поэтому малыши не заразились, - рассказал глава региона.

Уйба подчеркнул, что беременным можно и нужно прививаться.

- Если беременная не привита и переносит COVID-19 в тяжёлой форме на начальных сроках, то, к сожалению, нужно прерывать беременность. От коронавирусной инфекции поражаются лёгкие у беременных, что отражается на развитие плода, - отметил глава Коми.

Дети под ударом

Он также развеял миф, что дети не заболевают коронавирусом. Оказалось, что дети заражаются COVID-19 от взрослых. Новый Южно-Африканский штамм поражает в основном детей и молодых людей.

- Недавно был зафиксирован случай заболевания двухмесячного малыша COVID-19, хотя, по сообщению родителей, младенец контактировал только с ближайшими родственниками, проживающими с ним. Чтобы уменьшить риск заражения детей нужно вакцинироваться родителям, - подчеркнул Владимир Уйба.

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