«Влюбляться изо дня в день»: супруги Мишарины отпраздновали сорок первый год совместной жизни

Сейчас, кажется, что мы любим друг друга намного сильнее, чем прежде. Фото: из личного архива героев публикации

Не зря говорят, что с каждым годом настоящая любовь только крепнет и создаёт из пары единое целое. Светлана и Сергей Мишарины из деревни Еремеево Троицко-Печорского района в этом году отпраздновали 41 год совместной жизни.

Отношения Светланы и Сергея завязались стремительно, молодые сразу поняли, что созданы друг для друга. Фото: из личного архива героев публикации

19-летний Сергей жил в Митрофаново и работал сварщиком в гараже, а Светлана только приехала работать в сельский ДК по распределению. Отношения завязались стремительно, молодые сразу поняли, что созданы друг для друга – общие интересы и цели, уважение друг к другу и, главное, любовь, которая возникла между ними моментально и живёт в них по сей день.

Путешествие с любимыми внуками в верховье реки Илыч. Фото: из личного архива героев публикации

Молодожёны переехали на родину Светланы в Еремеево, обустроили уютное гнёздышко, вскоре появились дети. Семья всегда любила гулять по заповеднику, выезжать в лес поблизости – за ягодой, грибами.

Важно для Мишариных одно – сохранять в семье традиции предков, коми народа. Сначала детей, а теперь уже внуков Мишарины приучают к рыбалке, охоте, делятся секретами национальной кухни, учат создавать уют в доме.– Когда Руслан был маленький, мы сажали его в рюкзак за спину и отправлялись в путь – переплывали сначала через реку на лодке, потом пробирались через лес до нужной поляны. Обедали всей семьёй на пригорке. Сын не боялся даже суровых северных комаров и мошек! Удивительно, но он и сейчас может назвать все богатые урожаем места в округе, хотя живёт и в другом городе, – гордится сыном собеседница.

– Мы влюбляемся друг в друга изо дня в день. Сейчас, кажется, что мы любим друг друга намного сильнее, чем прежде. Раньше мы скучали друг по другу, когда муж уходил в лес или уезжал в командировку. Сейчас представить себе не можем такой долгой разлуки! Я уйду до подружки на часик в гости, спешу домой, а муж обнимает и говорит, что очень ждал меня и успел заскучать, – секрет счастливой семейной жизни Мишариных прост.

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