В числе зараженных коронавирусом в Коми есть новорожденные

Фото: архив КП

В Ижемском районе Коми циркулирует индийский штамм коронавируса вируса «Дельта», который чаще поражает детей и молодежь. О непростой ситуации в муниципалитете рассказала главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова.

За неполную неделю, со 2 по 8 июля, коронавирусом заболели 26 человек, в том числе 6 детей – от новорожденных до 14 лет. Симптоматика – высокая температура, рвота, диарея – красноречиво свидетельствует о том, что в район проник индийский штамм коронавируса.

Всего в районе ковид лабораторно подтвержден у 39 человек. В четырех случаях пациенты были вакцинированы. Течение болезни у них проходит без осложнений и госпитализации, утверждает Юлия Федотова.

Напомним, Ижемский район в лидерах по числу вакцинированных от ковида: на 8 июля привито 5,383 человека. Это 71 процент от необходимого минимума для выработки коллективного иммунитета, сообщает пресс-служба местной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми будут закрывать предприятия за провал вакцинации от коронавируса (подробности)