Обещанное синоптиками похолодание приходит в Коми

Фото: Виктор Квасов

Как и обещали синоптики, в июле погода будет неустойчивой. Вчера, 9 июля, по Коми волной прошел шторм с порывистым ветром и ливнем. Сегодня, 10 июля, днем обещают переменную облачность без осадков на всей территории Коми.

Ветер пока довольно сильный: 7-12 м/с.

Жара покинула Коми. В Сыктывкаре и Объячево днем до +24, в Воркуте +13, в Ухте +19, в остальных районах Коми +15...+20 °C, сообщает Коми ЦГМС.

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