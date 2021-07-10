В Коми зафиксировали пять новых смертей от коронавируса

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Ситуация с коронавирусом в Коми накаляется. По данным федерального оперштаба на 10 июля, в Коми зафиксировано 291 новый случай ковида. Всего за время пандемии заразилось 49 260 человек.

На 10 июля в Коми пять новых смертей от коронавируса, всего погибли от опасного заболевания 1 070 человек.

Излечились от инфекции за минувшие сутки 101 пациент, всего 45 515 человек.

Напомним, в Коми введена обязательная вакцинация для групп населения, которые по работе контактируют с большим количеством людей. За отказ от прививки могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

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