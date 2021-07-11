Беременные женщины Коми смогут получить единовременное пособие

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Беременные женщины, вставшие на учет до 12 недели, все-таки смогут рассчитывать на получение единовременного пособия. Об этом рассказали в федеральном Минтруде.

В ведомстве уточнили, что на выплату в размере 708,23 рублей смогут претендовать те, кто встал на учет по беременности до 1 июля 2021 года. В будущем же такое пособие больше выплачивать не будет.

Вместо него в России теперь будет начисляться ежемесячная выплата нуждающимся беременным женщинам. Ее размер в среднем по России составляет 6,3 тысячи рублей, то есть половина прожиточного минимума.

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