В Коми семь человек скончались в результате коронавируса за сутки

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: архив "КП"

В Коми зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, за сутки количество зараженных выросло на 289 человек. За все время пандемии диагноз был поставлен 49 549 жителям республики.

Смертью закончились еще семь фактов инфицирования. Болезнь с начала эпидемии COVID-19 забрала жизнь 1 077 человек.

Вместе с тем растет и показатель выздоровления. За минувшие 24 часа болезнь побороли 117 пациентов, за все время - 45 632.

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