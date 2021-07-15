В Коми стартовал марафон по выплате школьникам 10-тысячных пособий

Семьи с детьми могут получить выплату в 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже сегодня, 15 июля) родители Республики Коми могут подать заявление на получение единовременной выплаты в 10 тысяч на детей-школьников. Вопросов по этой теме множество. Минтруд объяснил, как это сделать, куда обращаться и где забрать деньги. Комсомолка публикует полезные подробности.

Когда начнутся выплаты?

Большинство семей, подавших заявления заранее, получат деньги 16 августа 2021 года.

Когда надо подать заявление?

С 15 июля 2021 года до 1 ноября 2021 года. Заявление рассматривается пять рабочих дней. Если заявителю будет отказано, то ПФР сообщит причину в письменном виде.

Кто может получить выплату?

Семьи с детьми от 6 до 18 лет вне зависимости от факта обучения в школе. Выплаты положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

То есть на 1 сентября 2021 года ребенку уже должно быть 6 лет (например, 6 лет может исполниться непосредственно в День знаний).

Если ребенку исполнилось 18 лет 2 июля 2021 года, без ограничений по здоровью выплата уже не положена. Но если 18 лет исполнилось 5 июля, можно получить деньги, даже если ребенок уже студент.

Деньги могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья 18-23 лет, если ребёнок продолжает учиться в школе или интернате.

Если в семье воспитывается несколько детей, то денежка начисляется на каждого ребенка школьного возраста. Писать отдельное заявление на каждого не нужно, можно всех школьников указать в одном документе.

ВАЖНО!

Выплата не учитывается в составе доходов семей-получателей, если они получают иные меры соцподдержки. Также выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Куда обращаться за выплатой?

На портал госуслуг или в клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Какие требуются справки?

Если обращение идет через госуслуги, то дополнительные документы не нужны. Если через Пенсионный фонд, то родители должны подготовить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС родителя и ребенка.

Как можно забрать деньги - наличкой или же можно получить на карту?

Исключительно безналично на карту любой платежной системы (МИР необязателен, так как выплата единовременная).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 5822 семьи получили выплату при рождении первенца (подробности)