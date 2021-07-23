«Вспомнил все»: сотрудник МЧС из Коми спас тонущего в реке Сысоле мужчину

Максим Боле старается быть для подрастающего сына не просто отцом, а примером. Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Сыктывкаре сотрудник МЧС Максим Боле спас тонущего мужчину в реке Сысоле. Он вместе с друзьями отдыхал на пляже и играл в волейбол. В какой-то момент в его поле зрения попал мужчина, который начал тонуть и барахтаться в воде. Максим незамедлительно принял решение броситься к утопающему на помощь.

- В тот вечер мы с ребятами играли на пляже в волейбол и в какой-то момент услышали крики о помощи с другого берега реки. Сразу же подошли ближе и увидели на противоположной стороне тонущего человека. Я переплыл реку и вытащил мужчину из воды. На берегу оказал ему первую медицинскую помощь и попросил неподалеку находившихся людей вызвать скорую помощь. За этот короткий промежуток времени вспомнил все, о чем нам говорили на занятиях во время учебы в институте, и применил в реальной ситуации, - рассказывает Максим Боле.

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Мужчина признается, что героем себя не считает и на его месте так поступил бы любой сотрудник МЧС. К тому же, он отмечает, что в этой ситуации есть доля везения: он просто оказался в нужном месте в нужное время.

Сам Максим Боле работает пожарным с 2003 года. Выбор профессии перед ним не стоял - он из династии мчсников. Сейчас он сам воспитывает сына и больше всего хочет быть для него достойным примером.

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