«Буду помнить тебя»: в Коми скорбят по трагически погибшему 41-летнему мотоциклисту

Фото: из личного архива Алексея К.

В Коми на прошлой неделе трагически оборвалась жизнь молодого мужчины: на трассе «Сыктывкар-Ухта» разбился 41-летний Алексей К. Житель столицы республики влетел в иномарку на своем мотоцикле и скончался от полученных травм на месте ДТП.

Скоропостижная смерть Алексея стала для его близких и друзей шоком и неожиданностью. Они до сих пор не могут примириться с мыслью, что мужчины больше нет с ними. Они выражают слова скорби на его личной странице в социальных сетях и надеются, что он обрел покой на том свете.

- Вечная память тебе, прости меня за все, буду помнить тебя, - пишет его близкая подруга Светлана.

У мужчины были две большие любови: его мотоцикл Yamaha и пес, который очень скучает по хозяину. Алексея его близкие запомнят, как доброго, отзывчивого и светлого человека. Тело мужчины предали земле на днях, в родном Сыктывкаре.

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