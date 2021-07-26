В Коми 1 173 пациента скончались от коронавируса

В Коми выросло число фактов заболеваний COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксировано увеличения числа заражений коронавирусом. Согласно данным, опубликованным на сайте федерального оперштаба, за сутки у 280 жителей республики подтвердился COVID-19. Таким образом, за все время пандемии в Коми было зарегистрировано 53 785 случаев инфицирования.

Из них 47 167 выздоровели. Только за прошедшие 24 часа из больниц был выписан 101 человек.

Смертью закончились еще девять случаев заражения. За весь период пандемии в Коми жертвами вируса стали 1 173 пациента.

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