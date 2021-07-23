В Коми решили проблему долгой выгрузки электронного сертификата вакцинирования

Число заболевших тем временем растёт. Фото: Нина ЮШКОВА

Глава региона Владимир Уйба в своём обращении к жителям Коми 22 июля, ответил на самые часто задаваемые ему вопросы. Он ответил на главный вопрос: почему долго выгружался сертификат вакцинирования на сайте Госуслуг.

Первая причина долгой выгрузки, по сообщению Владимира Уйбы, связана с тем, что какое-то время назад на федеральном портале были сбои с выгрузкой информации, сейчас портал работает без технических сбоев.

Вторая причина – человеческий фактор. Медработники, которые должны были набить информацию о вакцинированном, их недостаточно было, они уставали и выгорали в течение смены. Мало того, что медики делали медленно, при этом допускали ошибки.

В. Уйба сообщил, что для решения проблемы обратились за помощью в Многофункциональный центр, на сегодня сотрудники МФЦ сегодня выполняют функцию оператора – заполняют сертификат вакцинирования и выгружают данные на сайт в течение того дня, когда заполняются данные о сертификате.

- Задача, поставленная мной такого, чтобы сертификат вакцинируемого выгружался на сайт Госуслуг в течение суток, после того , как закончил вакцинацию человек, - сообщил глава региона.

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