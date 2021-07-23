«Заново учится говорить»: в Коми 15-летнему подростку срочно требуется помощь

Фото: из личного архива семьи Молчановых

В Коми 15-летнему Илье срочно требуется медицинская и финансовая помощь. Подростку врачи поставили неутешительный диагноз: опухоль головного мозга. Болезнь выявили всего месяц назад, а состояние ребенка уже резко ухудшилось.

По словам мамы Ильи, опухоль в мозгу достигла 4 см, когда врачи приняли решение провести операцию по ее удалению. После процедуры подросток еще два раза оказывался на операционном столе. Сейчас ему предстоит долгая, трудная и очень дорогая реабилитация.

- После проведённых операций Илье требуется длительная реабилитация, чтоб заново научится ходить, говорить и вообще вернуться к привычной жизни, - говорит мама Ильи Олеся.

Впереди мальчика ждет лучевая и химиотерапия, дабы предотвратить распространение метастаз по всему юному организму. Его семья надеется, что Илья вновь встанет на ноги и будет радовать их своей улыбкой, а пока они намерены продавать квартиру, так как лечение стоит около 100 тысяч долларов. Таких денег у семьи просто нет.

Олеся намерена добиться помощи у благотворительных фондов, однако времени ждать нет: им нужно лететь на лечение за границу. Поэтому она просит помощи у всех неравнодушных жителей Коми спасти ее старшего сына.

Если вас тронула история Ильи и вы хотите, чтоб мальчик выздоровел, то можете помочь ему переводом денежных средств.

Реквизиты:

+7(989)826-31-33 - Олеся Молчанова (Сбербанк, Тинькофф).

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