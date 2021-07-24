В субботу в Коми ожидаются дожди

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В субботу, 24 июля, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 21 градус. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на западный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит 11-16 градусов, а в крайних восточных районах – 16-21 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем временами ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов.

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