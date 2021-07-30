В Коми количество зараженных COVID-19 приближается к 55 тысячам человек

В Коми выросло число инфицированных COVID-19

В Коми продолжают фиксировать рост числа зараженных коронавирусом. Согласно цифрам, которые раскрыл федеральный оперативный штаб, количество фактов инфицирования достигло 54 894. Этот показатель вырос на 275 случаев за минувшие сутки.

Из хороших новостей - растет количество выздоровевших. Только за прошедшие 24 часа из больниц был выписан 131 человек, за все время пандемии - 47 653 пациента.

К сожалению, побороть болезнь не смогли 1 203 жителя Коми. Показатель смертности вырос за сутки на пять летальных исходов.

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