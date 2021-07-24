За сутки в Коми скончались 11 больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 24 июля, в Коми зафиксировали 279 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в Коми зарегистрировали 53 224 случая заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 137 человек. Общее же количество выздоровевших составило 46 938. За последние сутки в Коми скончались 11 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 1154 смертельных случая среди больных этой инфекцией.

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