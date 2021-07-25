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Общество25 июля 2021 11:35

За сутки в Коми еще 281 человек заболел коронавирусом

Кроме того, еще 10 человек скончались
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 25 июля, в Коми зафиксировали 281 новых случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зарегистрировали 53 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 128 человек. Общее же количество выздоровевших составило 47 066. За последние сутки в Коми скончались 10 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 1164 смертельных случая среди больных этой инфекцией.

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