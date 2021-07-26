В Республике Коми опять пройдут дожди

Погода шепчет. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Республике Коми посвежело и стало, наконец, прохладнее. Коми ЦГСМ представляет прогноз погоды по региону на 26 июля.

Синоптики обещают облачно с прояснениями. Местами небольшой, порой умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Температура ночью +6...+11, местами +3...+8, днем в северных районах +10...+15, в южных +13...+18, на крайнем юге +17...+22°С.

В столице Коми облачно с прояснениями. Небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +16...+18°С.

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